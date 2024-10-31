Вербовал агентов для ФСБ и шпионил для врага: СБУ задержала агента РФ на Буковине

Служба безопасности Украины задержала на Буковине российского агента и его соратника, которые шпионили для врага.

Источник: СБУ, Черновицкая областная прокуратура

Детали: 41-летнему жителю Черновцов сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

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По данным следствия, сотрудничество с представителями РФ черновчанин наладил еще в 2014 году. Тогда, по поручению бипатрида (лицо с множественным гражданством -ред.), который находится на территории страны-агрессора, он проводил вербовочные беседы с жителями области и привлекал их к так называемому "антимайдану".

После полномасштабного вторжения, мужчина согласился помогать представителям спецслужб РФ в противодействии мобилизации в области и сбора разведданных для врага.

Он распространял кремлевские нарративы, отрицал легитимность государственной власти в Украине и пытался создавать альтернативные "органы местного самоуправления", добавляют в спецслужбе.

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Во исполнение указаний спецслужб РФ по сбору данных о логистическом маршруте оружия и боеприпасов по железной дороге, буковинец фиксировал движение грузовых вагонов Черновицкой областью.

Текстовые, графические и видеосообщения он посылал куратору в мессенджере "Telegram". Российского агента правоохранители задержали в Черновцах после отправки ФСБ РФ очередного отчета.

Кроме того, правоохранители установили, что к выполнению одной из задач он привлек знакомого жителя Черновцов - 35-летнего местного безработного, которого он якобы мог "отмазать" от призыва.

Сообщнику сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении оружия и боеприпасов, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд арестовал подозреваемых. Следствие продолжается.