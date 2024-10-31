Зеленський повідомив, що Україна і Угорщина готують двосторонній документ

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа", який торкнеться у тому числі безпекових питань і вступу України в НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", який цитує Зеленського під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття

Деталі: "Сьогодні готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності, майбутнього і минулого. Щоб не піднімалося питання меншин. Точніше, питання може підніматися, але щоб воно швидко розв’язувалося, щоб не виникало питань між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимося", – розповів Володимир Зеленський.

Реклама:

Він додав, що безпекові питання також будуть складовою документа.

"Найменше, що ми просимо в Угорщини, – не блокувати запрошення України в НАТО. Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Єврокомісія визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців.

РЕКЛАМА:

У вересні очільник МЗС України Андрій Сибіга здійснив візит до Будапешта і провів переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто в Будапешті. Після них Сибіга заявив, що він та його угорський колега відзначають "позитивну динаміку" у вирішення питання нацменшин.