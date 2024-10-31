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Прогноз на перші дні листопада: у п'ятницю сильний вітер, у суботу дощитиме

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 жовтня 2024, 13:29
Прогноз на перші дні листопада: у п'ятницю сильний вітер, у суботу дощитиме
ілюстративне фото Unsplash

Пориви вітру 15-20 м/с очікуються вдень у п'ятницю 1 листопада вдень по всій в Україні, крім півдня країни та Закарпатської області.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Дослівно: "Оголошено I рівень небезпеки (жовтий). "Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць".

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Деталі: Уночі в перший день листопада вітер очікується західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8 градусів тепла, на узбережжі Чорного моря до 11 градусів. Вдень 11-16°, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму до 19°, на високогір'ї Карпат 7-12°.

По всій країні цього дня без опадів.

У Києві в п'ятницю вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

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2 листопада в західних, північних, вдень і центральних та східних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У столиці в суботу очікується дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° тепла.

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