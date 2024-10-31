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Прогноз на первые дни ноября: в пятницу сильный ветер, в субботу будет дождливо

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 октября 2024, 13:29
Прогноз на первые дни ноября: в пятницу сильный ветер, в субботу будет дождливо
иллюстративное фото Unsplash

Порывы ветра 15-20 м/с ожидаются днем в пятницу 1 ноября по всей в Украине, кроме юга страны и Закарпатской области.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Дословно: "Объявлен I уровень опасности (желтый). "Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц".

Детали: Ночью в первый день ноября ветер ожидается западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, на побережье Черного моря до 11 градусов. Днем 11-16°, в Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 19°, на высокогорье Карпат 7-12°.

По всей стране в этот день без осадков.

В Киеве в пятницу ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

2 ноября в западных, северных, днем и центральных и восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В столице в субботу ожидается дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 7-9° тепла.

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