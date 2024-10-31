Амністія за перше СЗЧ: у жовтні суди винесли близько 100 рішень не ув’язнювати військових

У жовтні цього року за матеріалами Державного бюро розслідувань суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових за перше СЗЧ, а дозволити їм повернутися на службу.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Зокрема Франківський районний суд міста Львова ухвалив відповідне рішення щодо військовослужбовця, який у березні 2024 року самовільно залишив розташування військової частини на Донеччині.

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Під час досудового розслідування кримінального провадження працівники ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його.

Затриманий пояснив, що довго перебував на передовій і просто не витримав навантаження, однак шкодує про скоєне.

Враховуючи, що військовослужбовець вчинив таке правопорушення вперше і готовий продовжувати службу, суд на підставі ч. 5 ст. 401 КК України постановив звільнити його від кримінальної відповідальності.

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Наприкінці жовтня Володимир-Волинський міський суд Волинської області звільнив від кримінальної відповідальності військового, який у листопаді 2023 року самовільно залишив військову частину, що дислокувалась на Волині. Однак чоловік покаявся у скоєному та отримав письмову згоду командира військової частини поновити його на службі. На підставі цього суд прийняв ухвалу про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Дослівно: "ДБР наголошує, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене у бойових обставинах, карається позбавленням волі до 10 років. Але ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із законом".