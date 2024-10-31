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Амнистия за первую "самоволку": в октябре суды вынесли около 100 решений не сажать военных

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 октября 2024, 14:47
Амнистия за первую самоволку: в октябре суды вынесли около 100 решений не сажать военных
иллюстративное фото Unsplash

В октябре этого года по материалам Государственного бюро расследований суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не сажать военных за первую "самоволку", а позволить им вернуться на службу.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: В частности Франковский районный суд города Львова принял соответствующее решение в отношении военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно оставил расположение воинской части в Донецкой области.

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Во время досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его.

Задержанный пояснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.

Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины постановил освободить его от уголовной ответственности.

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В конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военного, который в ноябре 2023 года самовольно оставил воинскую часть, дислоцировавшуюся на Волыни. Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.

Дословно: "ГБР отмечает, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, наказывается лишением свободы до 10 лет. Но те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим собратьям защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с законом".

ГБРармия
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