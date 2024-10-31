Звіт ОБСЄ відзначив кроки грузинської влади, які дали їй перевагу на виборах

Виправлено 1 листопада о 10:56: У новині змінений заголовок та уточнено, що висновки БДІПЛ/ОБСЄ є частиною раніше оприлюдненого попереднього звіту спостерігачів, а не нового, публікація якого очікується за кілька місяців.

Влада Грузії напередодні парламентських виборів вжила заходів, які дали їй перевагу – серед іншого йдеться про програму амністії та обмеження присутності місцевих спостерігачів на перевірці електронного голосування.

Джерело: попередній звіт спостережної місії БДІПЛ/ОБСЄ щодо виборів у Грузії, витяги з якого опублікував портал SOVA, передає "Європейська правда"

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Деталі: У документі, оприлюдненому відразу після виборів, спостерігачі акцентували на порушеннях, які були зафіксовані у період передвиборчої кампанії та безпосередньо в день голосування 26 жовтня.

Міжнародна місія наголосила, що деякі кроки, які керівна партія зробила перед виборами, дали їй перевагу.

Зокрема, серед таких спостерігачі вказали на програму амністії за список злочинів, яка стосується великої кількості людей. Вони стверджують, що такий крок дав керівній партії "неправомірну перевагу", а також він "стер межу між партією і державою, що суперечить передовій міжнародній практиці та зобов'язанням, взятим перед ОБСЄ".

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Крім того, наголошується, що Центрвиборчком не дозволив місцевим спостерігачам і представникам політичних партій бути присутніми на перевірці електронних виборів і надав відповідну документацію в обмеженому обсязі, тим самим обмеживши прозорість.

Спостерігачі розповіли, що у жовтні Центрвиборчком доручив компанії провести нову перевірку пристроїв спеціально до парламентських виборів. Хоча два з трьох етапів перевірки було завершено, відповідний звіт не було опубліковано до дня голосування.

"Ключові зацікавлені сторони, такі як політичні партії та місцеві спостерігачі, не були допущені до участі в процесі аудиту і мали обмежений доступ до відповідної документації, що обмежувало прозорість і суперечило передовій міжнародній практиці", – зазначили міжнародні спостерігачі.

Зокрема, у БДІПЛ/ ОБСЄ відзначили й тиск на громадян. Вони акцентували, що повідомлення про залякування, примус і тиск викликають занепокоєння, оскільки деякі виборці можуть бути не в змозі вільно обирати і бояться вільно голосувати.

У доповіді описуються і випадки можливого порушення таємниці голосування.

"Камери часто дивилися прямо на пристрої ідентифікації виборців або кабіни для голосування, що потенційно ставило під загрозу таємницю голосування", – розповіли вони.

Також спостерігачі зазначили, що за межами виборчих дільниць обліком виборців займалися невідомі, а всередині дільниць – представники партій.

"За звітами спостерігачів міжнародної моніторингової місії, на 4% виборчих дільниць голосували цілі сім'ї або групи людей одночасно. У низці випадків спостерігачі Міжнародної моніторингової місії отримували повідомлення про ймовірні звинувачення в підкупі виборців", – додали у звіті БДІПЛ/ОБСЄ.

Передісторія:

Нещодавно повідомляли, що у ЄС очікують від влади Грузії належного розслідування проблем, які помітили під час парламентських виборів, та орієнтуватимуться у своїй оцінці виборів на фінальну доповідь міжнародних спостерігачів.

У Грузії прокуратура, Міністерство внутрішніх справ і Спеціальна слідча служба розпочали розслідування фактів ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів, у 47 кримінальних справах.

30 жовтня прокуратура Грузії викликала президентку Зурабішвілі на допит у зв'язку з повідомленнями про фальсифікацію виборів. Сама ж вона відмовилась приходити на допит.

Читайте також у статті "ЄвроПравди", як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.