Отчет ОБСЕ отметил шаги грузинской власти, которые дали ей преимущество на выборах

Исправлено 1 ноября в 10:56: В новости изменен заголовок и уточнено, что выводы БДИПЧ/ОБСЕ являются частью ранее обнародованного предыдущего отчета наблюдателей, а не нового, публикация которого ожидается через несколько месяцев.

Власти Грузии накануне парламентских выборов приняли меры, которые дали ей преимущество – среди прочего речь идет о программе амнистии и ограничении присутствия местных наблюдателей на проверке электронного голосования.

Источник: предварительный отчет наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ по выборам в Грузии, выдержки из которого опубликовал портал SOVA, передает "Европейская правда"

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Детали: В документе, обнародованном сразу после выборов, наблюдатели акцентировали на нарушениях, которые были зафиксированы в период предвыборной кампании и непосредственно в день голосования 26 октября.

Международная миссия отметила, что некоторые шаги, которые правящая партия сделала перед выборами, дали ей преимущество.

В частности, среди таких наблюдатели указали на программу амнистии за список преступлений, которая касается большого количества людей. Они утверждают, что такой шаг дал правящей партии "неправомерное преимущество", а также он "стер грань между партией и государством, что противоречит передовой международной практике и обязательствам, взятым перед ОБСЕ".

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Кроме того, отмечается, что Центризбирком не позволил местным наблюдателям и представителям политических партий присутствовать на проверке электронных выборов и подал соответствующую документацию в ограниченном объеме, тем самым ограничив прозрачность.

Наблюдатели рассказали, что в октябре Центризбирком поручил компании провести новую проверку устройств специально к парламентским выборам. Хотя два из трех этапов проверки были завершены, соответствующий отчет не был опубликован до дня голосования.

"Ключевые заинтересованные стороны, такие как политические партии и местные наблюдатели, не были допущены к участию в процессе аудита и имели ограниченный доступ к соответствующей документации, что ограничивало прозрачность и противоречило передовой международной практике", – отметили международные наблюдатели.

В частности, в БДИПЧ/ОБСЕ отметили и давление на граждан. Они акцентировали, что сообщения о запугивании, принуждении и давлении вызывают беспокойство, поскольку некоторые избиратели могут быть не в состоянии свободно выбирать и боятся свободно голосовать.

В докладе описываются и случаи возможного нарушения тайны голосования.

"Камеры часто смотрели прямо на устройства идентификации избирателей или кабины для голосования, что потенциально ставило под угрозу тайну голосования", – рассказали они.

Также наблюдатели отметили, что за пределами избирательных участков учетом избирателей занимались неизвестные, а внутри участков – представители партий.

"По отчетам наблюдателей международной мониторинговой миссии, на 4% избирательных участков голосовали целые семьи или группы людей одновременно. В ряде случаев наблюдатели Международной мониторинговой миссии получали сообщения о вероятных обвинениях в подкупе избирателей", – добавили в отчете БДИПЧ/ОБСЕ.

Предистория:

Недавно сообщалось, что в ЕС ожидают от властей Грузии надлежащего расследования проблем, которые заметили во время парламентских выборов, и будут ориентироваться в своей оценке выборов на финальный доклад международных наблюдателей.

В Грузии прокуратура, Министерство внутренних дел и Специальная следственная служба начали расследование фактов возможных преступлений, совершенных в предвыборный период и в день выборов, по

47 уголовным делам.30 октября прокуратура Грузии вызвала президента Зурабишвили на допрос в связи с сообщениями о фальсификации выборов. Сама же она отказалась приходить на допрос.

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