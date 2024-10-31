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Орбан зателефонував Трампу і побажав йому удачі на виборах

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовЧетвер, 31 жовтня 2024, 15:30
Орбан зателефонував Трампу і побажав йому удачі на виборах
Віктор Орбан і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у четвер, 31 жовтня, провів телефонну розмову з кандидатом в американські президенти Дональдом Трампом.

Джерело: Орбан у X (Twitter), передає "Європейська правда"

Деталі: Під час розмови Орбан побажав удачі Трампу на президентських виборах, які відбудуться наступного вівторка, 5 листопада. 

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"Щойно розмовляв телефоном з президентом Дональдом Трампом. Побажав йому удачі наступного вівторка. Залишилося лише п'ять днів. Схрестив пальці", – написав угорський прем'єр.

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Передісторія:

  • Як відомо, Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Трампу у президентській гонці у США. Орбан у липні провів зустріч із Трампом, з яким обговорив "мирну місію" щодо України.
  • Перед тим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в разі перемоги Трампа на президентських виборах у США "шанс на мир" в Україні може зрости.
  • А на початку жовтня угорський прем’єр заявив, що відкриє кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться до влади у США.

вибориОрбанТрамп
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