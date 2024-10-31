Орбан зателефонував Трампу і побажав йому удачі на виборах

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у четвер, 31 жовтня, провів телефонну розмову з кандидатом в американські президенти Дональдом Трампом.

Джерело: Орбан у X (Twitter), передає "Європейська правда"

Деталі: Під час розмови Орбан побажав удачі Трампу на президентських виборах, які відбудуться наступного вівторка, 5 листопада.

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"Щойно розмовляв телефоном з президентом Дональдом Трампом. Побажав йому удачі наступного вівторка. Залишилося лише п'ять днів. Схрестив пальці", – написав угорський прем'єр.

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed 🤞 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2024

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