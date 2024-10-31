Орбан позвонил Трампу и пожелал ему удачи на выборах

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в четверг, 31 октября, провел телефонный разговор с кандидатом в американские президенты Дональдом Трампом.

Источник: Орбан в X (Twitter), передает "Европейская правда"

Детали: Во время разговора Орбан пожелал удачи Трампу на президентских выборах, которые состоятся в следующий вторник, 5 ноября.

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"Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестил пальцы", – написал венгерский премьер.

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed 🤞 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2024

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