Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан позвонил Трампу и пожелал ему удачи на выборах

Уляна Кричковская, Иван ДьяконовЧетверг, 31 октября 2024, 15:30
Орбан позвонил Трампу и пожелал ему удачи на выборах
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в четверг, 31 октября, провел телефонный разговор с кандидатом в американские президенты Дональдом Трампом.

Источник: Орбан в X (Twitter), передает "Европейская правда"

Детали: Во время разговора Орбан пожелал удачи Трампу на президентских выборах, которые состоятся в следующий вторник, 5 ноября.

Реклама:

"Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестил пальцы", – написал венгерский премьер.

РЕКЛАМА:

Предистория:

  • Как известно, Орбан неоднократно выражал свои симпатии Трампу в президентской гонке в США. Орбан в июле провел встречу с Трампом, с которым обсудил "мирную миссию" по Украине.
  • Перед тем венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США "шанс на мир" в Украине может возрасти.
  • А в начале октября венгерский премьер заявил, что откроет несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется к власти в США.

виборыОрбанТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью

Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича

обновленоВ результате удара россиян по Запорожью погибли 6 человек, количество раненых возросло до 23

В США стартовали президентские выборы, и уже известны первые результаты

Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников

CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США

Все новости...
виборы
В ОБСЕ опубликовали выводы о нарушениях на выборах в Грузии
В Грузии расследуют почти 50 дел, связанных с нарушениями на выборах
Трамп переоделся коммунальщиком, чтобы раскритиковать слова Байдена
Последние новости
14:27
Отравление грибами многодетной семьи на Тернопольщине: известно уже о двух умерших
14:25
ЕС расследует импорт российской нефти через Турцию в обход санкций – Politico
14:22
Валенсия после смертоносных наводнений просит 31 млрд евро помощи
14:06
Кремль не признает Санду президентом Молдовы
14:03
В КНУ Шевченко запретили использовать Telegram: такое решение приняли и другие вузы
14:00
"Киевстар" начинает продажу новых номеров с кодом 077
13:44
Лицензированное Британией оружие используется для охраны танкеров РФ - Bloomberg
13:43
ФутболУАФ объявила заявку молодежной сборной Украины на спарринги с Португалией и Италией
13:43
Печаль по погибшим и усталость от войны: какие настроения царят среди украинцев в соцсетях
13:37
С начала года Силы обороны поразили более 3 000 танков РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: