Орбан позвонил Трампу и пожелал ему удачи на выборах
Четверг, 31 октября 2024, 15:30
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в четверг, 31 октября, провел телефонный разговор с кандидатом в американские президенты Дональдом Трампом.
Источник: Орбан в X (Twitter), передает "Европейская правда"
Детали: Во время разговора Орбан пожелал удачи Трампу на президентских выборах, которые состоятся в следующий вторник, 5 ноября.
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"Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестил пальцы", – написал венгерский премьер.
Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed 🤞— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2024
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Предистория:
- Как известно, Орбан неоднократно выражал свои симпатии Трампу в президентской гонке в США. Орбан в июле провел встречу с Трампом, с которым обсудил "мирную миссию" по Украине.
- Перед тем венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США "шанс на мир" в Украине может возрасти.
- А в начале октября венгерский премьер заявил, что откроет несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется к власти в США.