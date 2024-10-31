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Зеленський відповів, чи може Україна подати запит на арешт Кім Чен Ина до МКС

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовЧетвер, 31 жовтня 2024, 20:05
Зеленський відповів, чи може Україна подати запит на арешт Кім Чен Ина до МКС
Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може подати запит на арешт лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Міжнародного кримінального суду.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS, передає "Європейська правда"

Деталі: Журналістка запитала Зеленського, чи планує Україна подавати запит до МКС на арешт Кім Чен Ина, враховуючи, що "він фактично співучасник (війни РФ в Україні. – ред.)", як раніше це було з лідером Кремля Володимиром Путіним.

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Пряма мова: "Ми будемо ухвалювати рішення після бойового застосування армії Північної Кореї проти громадян України. Але, якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, то, я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків". 

Передісторія:

  • У цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що Путін наразі випробовує реакцію світу на північнокорейських військових у Курській області, й зараз, на думку українського лідера, вона нульова.
  • Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконним вивезенням дітей з України.
  • Путін пропустив минулорічний саміт G20 у столиці Індії, а також саміт країн БРІКС у Південно-Африканській Республіці, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером МКС.

ЗеленськийКНДРсуд
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