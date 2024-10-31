Зеленський відповів, чи може Україна подати запит на арешт Кім Чен Ина до МКС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може подати запит на арешт лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Міжнародного кримінального суду.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS, передає "Європейська правда"

Деталі: Журналістка запитала Зеленського, чи планує Україна подавати запит до МКС на арешт Кім Чен Ина, враховуючи, що "він фактично співучасник (війни РФ в Україні. – ред.)", як раніше це було з лідером Кремля Володимиром Путіним.

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Пряма мова: "Ми будемо ухвалювати рішення після бойового застосування армії Північної Кореї проти громадян України. Але, якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, то, я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків".

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