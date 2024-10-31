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ЦВК Грузії заявила про перемогу "Грузинської мрії" після перерахунку голосів

Олег Павлюк, Іван Д'яконовЧетвер, 31 жовтня 2024, 20:21
ЦВК Грузії заявила про перемогу Грузинської мрії після перерахунку голосів
Фото: Getty Images

Частковий перерахунок голосів на парламентських виборах у Грузії 26 жовтня підтвердив перемогу партії влади "Грузинська мрія" на тлі заяв спостерігачів і опозиції про фальсифікації.

Джерело: про це агентству AFP повідомили у Центральній виборчій комісії Грузії, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами представника грузинського ЦВК, перерахунок голосів на близько 12% виборчих дільниць, де віддали 14% голосів, "не призвів до значних змін у раніше оголошених офіційних результатах".

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"Остаточні результати лише трохи змінилися на близько дев'яти відсотках перерахованих виборчих дільниць", – додав речник ЦВК Грузії.

За підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала".

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У Грузії прокуратура, Міністерство внутрішніх справ і Спеціальна слідча служба розпочали розслідування фактів ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів, у 47 кримінальних справах.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.

вибориГрузія
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