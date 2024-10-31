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ЦИК Грузии заявила о победе "Грузинской мечты" после пересчета голосов

Олег Павлюк, Иван ДьяконовЧетверг, 31 октября 2024, 20:21
ЦИК Грузии заявила о победе Грузинской мечты после пересчета голосов
Фото: Getty Images

Частичный пересчет голосов на парламентских выборах в Грузии 26 октября подтвердил победу партии власти "Грузинская мечта" на фоне заявлений наблюдателей и оппозиции о фальсификациях.

Источник: об этом агентству AFP сообщили в Центральной избирательной комиссии Грузии, передает "Европейская правда"

Детали: По словам представителя грузинского ЦИК, пересчет голосов на около 12% избирательных участков, где отдали 14% голосов, "не привел к значительным изменениям в ранее объявленных официальных результатах".

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"Окончательные результаты лишь немного изменились на около девяти процентах пересчитанных избирательных участков", - добавил представитель ЦИК Грузии.

По итогам парламентских выборов в Грузии, где официально победу одержала партия власти "Грузинская мечта", международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла".

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В Грузии прокуратура, Министерство внутренних дел и Специальная следственная служба начали расследование фактов возможных преступлений, совершенных в предвыборный период и в день выборов, в 47 уголовных делах.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты.

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