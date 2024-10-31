Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Грузії опозиція анонсувала акцію протесту, вимагаючи скасувати результати виборів

Олег Павлюк, Іван Д'яконовЧетвер, 31 жовтня 2024, 20:26
У Грузії опозиція анонсувала акцію протесту, вимагаючи скасувати результати виборів
Фото: Sova.news / TV Pirveli

Грузинські опозиційні партії оголосили про проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів 26 жовтня.

Джерело: портал SOVA.news, передає "Європейська правда"

Деталі: Одна з лідерок опозиційної "Сильної Грузії" Анна Долідзе анонсувала акцію на тбіліському проспекті Руставелі з вимогою анулювати результати виборів.

Реклама:

"Ми зустрінемося в понеділок (4 листопада – ред.), о 19:00, у Руставелі, і там детально розповімо про план дій, як. За законом, правомірно, мирно, але організовано, наш протест продовжиться", – сказала вона.

Відповідне рішення опозиційні партії, які не визнають результатів виборів, оголошених Центральною виборчою комісією, ухвалили після спільних консультацій в офісі коаліції "Сильна Грузія".

Передісторія: 

РЕКЛАМА:

Також дивіться розмову "ЄвроПравди" з ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним про ситуацію в Грузії.

вибориГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Росія у Молдові розпочала кампанію дискредитації перемоги Санду

WSJ: Західні спецслужби підозрюють Росію у спробі затіяти пожежі у літаках до США та Канади

Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря

В Ізраїлі помічника Нетаньяху підозрюють в передачі секретної інформації

У "Резерв+" розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим

Росія затягує процес передання тіла журналістки Рощиної Україні – нардеп

Усі новини...
вибори
ЦВК Грузії заявила про перемогу "Грузинської мрії" після перерахунку голосів
МЗС України про вибори в Грузії: Не дивно, що результати високо оцінили в Росії
Орбан зателефонував Трампу і побажав йому удачі на виборах
Останні новини
06:32
У Києві ППО працює по "Шахедах"
06:23
велоспортПовернення в Париж, "Провансальський гігант" і багато гір. Маршрут Тур де Франс-2025
06:13
оновлюєтьсяАрмія РФ запустила ударні БпЛА
05:25
ISW: Росія у Молдові розпочала кампанію дискредитації перемоги Санду
04:42
В Київській області працювала ППО
04:27
футболВ Азербайджані хочуть натуралізувати українського півзахисника
03:36
WSJ: Західні спецслужби підозрюють Росію у спробі затіяти пожежі у літаках до США та Канади
02:48
Австралія подарує Україні 14 військових катерів
02:08
БоксЛеннокс Льюїс назвав найкращий бій Джошуа
01:43
DeepState: Росія окупувала село Степанівка на Донеччині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: