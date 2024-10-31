У Грузії опозиція анонсувала акцію протесту, вимагаючи скасувати результати виборів
Грузинські опозиційні партії оголосили про проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів 26 жовтня.
Джерело: портал SOVA.news, передає "Європейська правда"
Деталі: Одна з лідерок опозиційної "Сильної Грузії" Анна Долідзе анонсувала акцію на тбіліському проспекті Руставелі з вимогою анулювати результати виборів.
"Ми зустрінемося в понеділок (4 листопада – ред.), о 19:00, у Руставелі, і там детально розповімо про план дій, як. За законом, правомірно, мирно, але організовано, наш протест продовжиться", – сказала вона.
Відповідне рішення опозиційні партії, які не визнають результатів виборів, оголошених Центральною виборчою комісією, ухвалили після спільних консультацій в офісі коаліції "Сильна Грузія".
Передісторія:
- За підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.
- Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала".
- Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.
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