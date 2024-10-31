У Грузії опозиція анонсувала акцію протесту, вимагаючи скасувати результати виборів

Грузинські опозиційні партії оголосили про проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів 26 жовтня.

Джерело: портал SOVA.news, передає "Європейська правда"

Деталі: Одна з лідерок опозиційної "Сильної Грузії" Анна Долідзе анонсувала акцію на тбіліському проспекті Руставелі з вимогою анулювати результати виборів.

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"Ми зустрінемося в понеділок (4 листопада – ред.), о 19:00, у Руставелі, і там детально розповімо про план дій, як. За законом, правомірно, мирно, але організовано, наш протест продовжиться", – сказала вона.

Відповідне рішення опозиційні партії, які не визнають результатів виборів, оголошених Центральною виборчою комісією, ухвалили після спільних консультацій в офісі коаліції "Сильна Грузія".

Передісторія:

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За підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала".

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.

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