Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Грузии оппозиция анонсировала акцию протеста, требуя отменить результаты выборов

Олег Павлюк, Иван ДьяконовЧетверг, 31 октября 2024, 20:26
В Грузии оппозиция анонсировала акцию протеста, требуя отменить результаты выборов
Фото: Sova.news / TV Pirveli

Грузинские оппозиционные партии объявили о проведении второй акции протеста против признания результатов парламентских выборов 26 октября в понедельник, 4 ноября.

Источник: портал SOVA.news, передает "Европейская правда"

Детали: Одна из лидеров оппозиционной "Сильной Грузии" Анна Долидзе анонсировала акцию на тбилисском проспекте Руставели с требованием аннулировать результаты выборов.

Реклама:

"Мы встретимся в понедельник (4 ноября – ред.), в 19:00, у Руставели, и там подробно расскажем о плане действий, как. По закону, правомерно, мирно, но организованно, наш протест продолжится", – сказала она.

Соответствующее решение оппозиционные партии, которые не признают результатов выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией, приняли после совместных консультаций в офисе коалиции "Сильная Грузия".

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Также смотрите разговор "ЕвроПравды" с экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным о ситуации в Грузии.

виборыГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью

Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича

обновленоВ результате удара россиян по Запорожью погибли 6 человек, количество раненых возросло до 23

В США стартовали президентские выборы, и уже известны первые результаты

Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников

CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США

Все новости...
виборы
ЦИК Грузии заявила о победе "Грузинской мечты" после пересчета голосов
МИД Украины о выборах в Грузии: Неудивительно, что результаты высоко оценили в России
Орбан позвонил Трампу и пожелал ему удачи на выборах
Последние новости
14:27
Отравление грибами многодетной семьи на Тернопольщине: известно уже о двух умерших
14:25
ЕС расследует импорт российской нефти через Турцию в обход санкций – Politico
14:22
Валенсия после смертоносных наводнений просит 31 млрд евро помощи
14:06
Кремль не признает Санду президентом Молдовы
14:03
В КНУ Шевченко запретили использовать Telegram: такое решение приняли и другие вузы
14:00
"Киевстар" начинает продажу новых номеров с кодом 077
13:44
Лицензированное Британией оружие используется для охраны танкеров РФ - Bloomberg
13:43
ФутболУАФ объявила заявку молодежной сборной Украины на спарринги с Португалией и Италией
13:43
Печаль по погибшим и усталость от войны: какие настроения царят среди украинцев в соцсетях
13:37
С начала года Силы обороны поразили более 3 000 танков РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: