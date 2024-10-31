В Грузии оппозиция анонсировала акцию протеста, требуя отменить результаты выборов

Грузинские оппозиционные партии объявили о проведении второй акции протеста против признания результатов парламентских выборов 26 октября в понедельник, 4 ноября.

Источник: портал SOVA.news, передает "Европейская правда"

Детали: Одна из лидеров оппозиционной "Сильной Грузии" Анна Долидзе анонсировала акцию на тбилисском проспекте Руставели с требованием аннулировать результаты выборов.

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"Мы встретимся в понедельник (4 ноября – ред.), в 19:00, у Руставели, и там подробно расскажем о плане действий, как. По закону, правомерно, мирно, но организованно, наш протест продолжится", – сказала она.

Соответствующее решение оппозиционные партии, которые не признают результатов выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией, приняли после совместных консультаций в офисе коалиции "Сильная Грузия".

Предыстория:

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По итогам парламентских выборов в Грузии, где официально победу одержала партия власти "Грузинская мечта", международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла".

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты.

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