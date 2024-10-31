США заявляють про присутність 8000 військових Північної Кореї в Курській області

Заступник посла США при ООН Роберт Вуд під час засідання Ради безпеки заявив про перебування близько восьми тисяч військових Північної Кореї на території Курської області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР

Деталі: Під час свого виступу на засіданні Радбезу, присвяченому питанням "міжнародного миру та безпеки", американський представник попросив додатковий час для озвучення нової інформації.

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Пряма мова Вуда: "Ми щойно отримали інформацію, що зараз у Курській області перебувають близько 8000 солдатів КНДР. І в мене є дуже шанобливе запитання до мого російського колеги: чи Росія все ще стверджує, що в Росії немає військ КНДР? Це моє єдине питання і останнє зауваження".

Деталі: Російський представник на засіданні Ради безпеки не відповів на цей коментар, після чого його закрили.

Пізніше державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу підтвердив інформацію про 8000 північнокорейських військових.

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"Ми ще не спостерігали участі цих військ у бойових діях проти українських сил, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями", – додав Блінкен.

Передісторія: