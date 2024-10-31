США заявляют о присутствии 8000 военных Северной Кореи в Курской области

Заместитель посла США при ООН Роберт Вуд во время заседания Совета безопасности заявил о пребывании около восьми тысяч военных Северной Кореи на территории Курской области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР

Детали: Во время своего выступления на заседании Совбеза, посвященном вопросам "международного мира и безопасности", американский представитель попросил дополнительное время для озвучивания новой информации.

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Прямая речь Вуда: "Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8000 солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что в России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание".

Детали: Российский представитель на заседании Совета безопасности не ответил на этот комментарий, после чего его закрыли.

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге подтвердил информацию о 8000 северокорейских военных.

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"Мы еще не наблюдали участия этих войск в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", – добавил Блинкен.

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