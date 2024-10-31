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Ексглава МЗС: Україна змушена буде тиснути на Молдову у разі перемоги Стояногло

Уляна Кричковська, Сергій СидоренкоЧетвер, 31 жовтня 2024, 22:31
Ексглава МЗС: Україна змушена буде тиснути на Молдову у разі перемоги Стояногло
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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що у разі перемоги Олександра Стояногло на президентських виборах у Молдові, Київ буде змушений нав’язувати йому умови та межі дій для захисту українських інтересів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Павла Клімкіна під час розмови з "ЄвроПравдою" 

Деталі: Клімкін впевнений: кандадат у президенти Молдови від проросійської Партії соціалістів Стояногло однозначно буде не проукраїнським, адже вже зараз відмовляється називати Росію агресором.

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"Втім, критично важливим є не те, що він говорить, а те, що робитиме. Тому задача України – нав'язувати йому умови, межі дій", – наголосив він.

Ексочільник МЗС зазначив, що Україна може робити це, зокрема через економіку, транзит та постачання енергоресурсів замість російських.

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"Не обов’язково це означатиме буквально шантаж. Але я не виключаю, що в якийсь момент – коли ми відчуватимемо реальну загрозу перетворення Молдови на російський плацдарм – нам доведеться вдатися і до класичного шантажу", – поділився Клімкін.

Він вважає, що варто усвідомлювати реальність: Молдова може перетворитися російський плацдарм.

"Утім, перемога проросійського президента не означає автоматичної появи проросійського плацдарму", – акцентував він.

На питання про те, що ще може зробити Україна, окрім енергетичного шантажу, Клімкін також відзначив доступність українських товарів для країни.

"Якщо ви подивитесь – на полицях молдовських супермаркетів, товари, в основному, українські. За співвідношенням ціна-якість, вони найкращі. Це те, що на сьогодні може дозволити собі Молдова", – зазначив він.

Молдова не зможе швидко замінити їх румунськими, оскільки ціна вища, а якість, "як правило, нижча", додав він.

Як відомо, у першому турі президентських виборів чинна президентка Молдови Мая Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%. 

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада.

Читайте також статтю: ЄС, комунізм та "новий погляд" на Україну. Все про Стояногло, який може виграти вибори у Молдові.

Молдова
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