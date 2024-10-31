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Экс-глава МИД: Украина вынуждена будет давить на Молдову в случае победы Стояногло

Уляна Кричковская, Сергей СидоренкоЧетверг, 31 октября 2024, 22:31
Экс-глава МИД: Украина вынуждена будет давить на Молдову в случае победы Стояногло
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Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в случае победы Александра Стояногло на президентских выборах в Молдове, Киев будет вынужден навязывать ему условия и границы действий для защиты украинских интересов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Павла Климкина во время разговора с "ЕвроПравдой"

Детали: Климкин уверен: кандадат в президенты Молдовы от пророссийской Партии социалистов Стояногло однозначно будет не проукраинским, ведь уже сейчас отказывается называть Россию агрессором.

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"Впрочем, критически важно не то, что он говорит, а то, что будет делать. Поэтому задача Украины – навязывать ему условия, границы действий", – подчеркнул он.

Экс-глава МИД отметил, что Украина может делать это, в частности через экономику, транзит и поставки энергоресурсов вместо российских.

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"Не обязательно это будет означать буквально шантаж. Но я не исключаю, что в какой-то момент – когда мы будем чувствовать реальную угрозу превращения Молдовы в российский плацдарм – нам придется прибегнуть и к классическому шантажу", – поделился Климкин.

Он считает, что стоит осознавать реальность: Молдова может превратиться в российский плацдарм.

"Впрочем, победа пророссийского президента не означает автоматического появления пророссийского плацдарма", – акцентировал он.

На вопрос о том, что еще может сделать Украина, кроме энергетического шантажа, Климкин также отметил доступность украинских товаров для страны.

"Если вы посмотрите на полках молдавских супермаркетов, товары, в основном, украинские. По соотношению цена-качество, они самые лучшие. Это то, что на сегодня может позволить себе Молдова", – отметил он.

Молдова не сможет быстро заменить их румынскими, поскольку цена выше, а качество, "как правило, ниже", добавил он.

Как известно, в первом туре президентских выборов действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

Читайте также статью: ЕС, коммунизм и "новый взгляд" на Украину. Все о Стояногло, который может выиграть выборы в Молдове.

Молдова
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