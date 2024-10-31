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Глава Європейської ради виступив проти бойкоту угорського головування в ЄС

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 31 жовтня 2024, 23:20
Глава Європейської ради виступив проти бойкоту угорського головування в ЄС
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що не підтримує бойкот європейських зустрічей під час головування Угорщини в Раді ЄС, назвавши цю ініціативу "хибною гарною ідеєю"

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP

Деталі: За словами Мішеля, бойкот зустрічей у Будапешті – це "дуже погана ідея".

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"Я знаю, що дехто піддається спокусі бойкоту, оскільки в низці столиць існує роздратування через заяви або поїздки угорського прем'єр-міністра. І я намагаюся переконати моїх друзів, які глибоко вірять в європейську єдність і європейську інтеграцію, не піддаватися спокусі помилкової доброї ідеї", – додав він.

На думку голови Євроради, якщо в держав ЄС є зауваження до Віктора Орбана, "ми повинні поїхати і висловити їх особисто, а не не їхати в Будапешт".

Угорщина 7 листопада прийматиме саміт Європейського політичного співтовариства, а наступного дня, 8 листопада відбудеться зустріч лідерів ЄС.

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Орбан залишається демонстративно дружнім до Кремля навіть через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зазнав критики після неузгодженого візиту до Москви та зустрічі з Путіним на початку липня.

За інформацією ЗМІ, ідея бойкоту європейського саміту в Будапешті не підтримується більшістю держав Євросоюзу.

ЄСУгорщина
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