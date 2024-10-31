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Глава Европейского совета выступил против бойкота венгерского председательства в ЕС

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 31 октября 2024, 23:20
Глава Европейского совета выступил против бойкота венгерского председательства в ЕС
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что не поддерживает бойкот европейских встреч во время председательства Венгрии в Совете ЕС, назвав эту инициативу "ложной хорошей идеей"

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP

Детали: По словам Мишеля, бойкот встреч в Будапеште – это "очень плохая идея".

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"Я знаю, что некоторые поддаются соблазну бойкота, поскольку в ряде столиц существует раздражение из-за заявлений или поездок венгерского премьер-министра. И я пытаюсь убедить моих друзей, которые глубоко верят в европейское единство и европейскую интеграцию, не поддаваться соблазну ложной доброй идеи", – добавил он.

По мнению председателя Евросовета, если у государств ЕС есть замечания к Виктору Орбану, "мы должны поехать и выразить их лично, а не ехать в Будапешт".

Венгрия 7 ноября будет принимать саммит Европейского политического сообщества, а на следующий день, 8 ноября состоится встреча лидеров ЕС.

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Орбан остается демонстративно дружественным к Кремлю даже через два года после полномасштабного вторжения России в Украину. Он подвергся критике после несогласованного визита в Москву и встречи с Путиным в начале июля.

По информации СМИ, идея бойкота европейского саммита в Будапеште не поддерживается большинством государств Евросоюза.

ЕСВенгрия
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