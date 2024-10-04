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Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

"Українська правда"П'ятниця, 4 жовтня 2024, 14:15
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Фото: Урядовий портал

Кабінет Міністрів України змінив термін явки громадян на військову службу під час мобілізації, скоротивши його до семи-десяти діб залежно від місця проживання.

Джерело: постанова Кабміну від 1 жовтня 2024 року № 1134

Деталі: Кабмін ухвалив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період, скоротивши терміни явки громадян до територіальних центрів комплектування.

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Раніше законодавство визначало, що військовозобов’язані та резервісти повинні з’явитися до ТЦК "не раніше 14 дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Нові правила скорочують цей термін.

Дослівно: "З населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб".

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Передісторія:

  • Кабінет Міністрів на засіданні 9 липня упорядкував механізм централізованого друку та надсилання повісток військовозобов'язаним поштою.
  • У разі формування такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу має накласти кваліфікований електронний підпис у день її формування.
  • З 17 липня представники ТЦК та СП матимуть право надсилати громадянам повістки поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання або реєстрації.
  • Кабінет міністрів на засіданні 24 вересня виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк повісток. Згідно з пояснювальною запискою Міністерства економіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць.
  • Повістки, які розсилатимуть "Укрпоштою", матимуть вигляд звичайного рекомендованого листа. Їхня розсилка не відрізнятиметься від розсилки судових документів. 

Читайте також: Коли повістку можуть надіслати поштою? Нові правила оповіщення під час мобілізації

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