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Кабмін виділив майже 72 мільйони на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця року

Валентина Романенко, Микола МаксимчукВівторок, 24 вересня 2024, 11:58
Кабмін виділив майже 72 мільйони на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця року
ілюстративне фото

Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

Джерело: документи, які має в розпорядженні "Українська правда"

Дослівно розпорядження уряду: "3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення".

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витяг із пояснювальної записки до розпорядження за підписом віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко

Деталі: Рішення ухвалено на засіданні 24 вересня. 

Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць.

Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.

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Звіт про використання цих коштів мають подати Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі до 28 грудня 2024 р.

Що передувало: Кабінет міністрів на засіданні 9 липня упорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов‘язаним поштою.

Централізований друк повісток здійснюватиметься Міністерством оборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі), на підставі договорів, укладених між МОУ, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами.

Читайте також: Коли повістку можуть надіслати поштою? Нові правила оповіщення під час мобілізації

мобілізаціяКабінет міністрів
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