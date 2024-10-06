Росіяни атакували авто волонтерів на Донеччині, є загиблий і постраждалий

У неділю ворожий FPV-дрон атакував автомобіль волонтерів в с. Іллінка на Донеччині, внаслідок чого один волонтер загинув, інший постраждав.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 6 жовтня 2024 року в с. Іллінка Курахівської громади російська армія атакувала FPV-дроном автомобіль, в якому перебували представники волонтерської організації. Вони прямували евакуйовувати цивільних з небезпечного регіону.

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Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний волонтер загинув, а його колега 32 років дістав акубаротравму".

Деталі: У неділю під вогонь російських військ також потрапили міста Часів Яр і Торецьк та с. Серебрянка Бахмутського району, де від ударів зі ствольної артилерії травмовано 22, 66 та 69-річного громадян.

У прокуратурі також уточнили, що в селищі Біленьке біля Краматорська поранення дістали четверо цивільних – чоловіки 34 і 41 року та 28-річна жінка з 6-річним сином.

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У Костянтинівці під час руху автомобілем по одній з вулиць внаслідок атаки ворожих КАБів несумісні з життям травми дістав 48-річний містянин. Ще двоє мешканців – 22-річний чоловік та жінка 31 року зазнали мінно-вибухових травм і осколкових поранень рук.

Загалом на Донеччині у неділю внаслідок російських атак загинуло двоє цивільних, десятеро дістали поранень, серед них 6-річна дитина.