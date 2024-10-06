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"Азов" взяв у полон окупанта, який розстрілював полонених на Донеччині

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоНеділя, 6 жовтня 2024, 19:21
Азов взяв у полон окупанта, який розстрілював полонених на Донеччині
полонений окупант, скріншот відео "Азова"

Бійці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном захопили в полон одного з окупантів, причетного до вбивства трьох українських полонених у Нью-Йорку на Донеччині.

Джерело: 12 бригада спеціального призначення Національної гвардії "Азов" у соцмережах, Офіс генпрокурора в коментарі УП

Дослівно: "Момент жорстокого злочину окупантів зафіксував безпілотник. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських бійців одного з сусідніх підрозділів.

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Пізніше бійці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном захопили в полон одного з окупантів, який скоїв це звірство".

Деталі: Як зазначили в "Азові", на допиті полонений росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. Більше того, росіяни вбивають навіть своїх за відмову йти у "м'ясні" штурми.

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Увага! Відео містить кадри вбивства полонених, не рекомендується до перегляду людям із чутливою психікою. 

Як уточнила "Українській правді" речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, про цей воєнний злочин росіян стало відомо на початку вересня. Донецька обласна прокуратура розслідує кримінальне провадження, яке 3 вересня було розпочато за цим фактом. Російський полонений військовий, який фігурує у відео і потрапив в полон, вже допитаний.

Що передувало: 4 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили, що українські правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених.

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