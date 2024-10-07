У ніч на 6 жовтня російський удар пошкодив в Одесі цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс
Понеділок, 7 жовтня 2024, 14:34
У ніч на 6 жовтня росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі, в результаті чого пошкодження отримало цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту.
Джерело: повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України
Дослівно: "Так, у ніч на 6 жовтня Росія пошкодила цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось біля одного з причалів в морському порту Південний".
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Деталі: Вантаж був цивільний. Всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи. Загалом, це 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак.
Передісторія:
- Росія 12 вересня завдала удару у Чорному морі по цивільному вантажному судну, що перевозило пшеницю для Єгипту.
- 20 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, в результаті чого пошкодження отримало цивільне судно під прапором Антигуа.