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У ніч на 6 жовтня російський удар пошкодив в Одесі цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс

Олександр ШумілінПонеділок, 7 жовтня 2024, 14:34
У ніч на 6 жовтня російський удар пошкодив в Одесі цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

У ніч на 6 жовтня росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі, в результаті чого пошкодження отримало цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту.

Джерело: повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України

Дослівно: "Так, у ніч на 6 жовтня Росія пошкодила цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось біля одного з причалів в морському порту Південний".

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Фото Міністерства розвитку громад та територій України

Деталі: Вантаж був цивільний. Всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи. Загалом, це 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак.

Передісторія:

  • Росія 12 вересня завдала удару у Чорному морі по цивільному вантажному судну, що перевозило пшеницю для Єгипту.
  • 20 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, в результаті чого пошкодження отримало цивільне судно під прапором Антигуа.

Росіяфлот
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