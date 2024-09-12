Росія завдала удару в Чорному морі по цивільному судну, що везло пшеницю до Єгипту

Росія у четвер 12 вересня завдала удару у Чорному морі по цивільному вантажному судну, що перевозило пшеницю для Єгипту.

Джерело: повідомлення президента України Володимира Зеленського

Пряма мова: "Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат".

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Деталі: Зеленський нагадав, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки і від нормальної роботи її експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу.

"Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", - написав він.