Росія вдарила "Іскандерами" по Одесі: поранені люди, пошкоджене судно Антигуа
П'ятниця, 20 вересня 2024, 15:53
Російські війська 20 вересня завдали ракетного удару по Одесі. Четверо людей поранені, пошкоджена припортова інфраструктура та цивільне судно.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа.
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Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога".