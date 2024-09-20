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Росія вдарила "Іскандерами" по Одесі: поранені люди, пошкоджене судно Антигуа

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 вересня 2024, 15:53
Росія вдарила Іскандерами по Одесі: поранені люди, пошкоджене судно Антигуа
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська 20 вересня завдали ракетного удару по Одесі. Четверо людей поранені, пошкоджена припортова інфраструктура та цивільне судно.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа.

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Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога".

ОдесапортикорабліЧорне море
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