"Долари за вікно": суд арештував керівницю обласного центру МСЕК із заставою в пів мільярда
Суд арештував підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради від партії "Слуга народу" Тетяну Крупу з альтернативою застави в 500 мільйонів.
Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)".
Деталі: За словами представниці ОГП, підозрювану взяли під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн.
Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні, додала Максимець.
Передісторія:
- В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
- У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
- Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.