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"Долари за вікно": суд арештував керівницю обласного центру МСЕК із заставою в пів мільярда

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 жовтня 2024, 14:41
Долари за вікно: суд арештував керівницю обласного центру МСЕК із заставою в пів мільярда
Тетяна Крупа. фото з її Facebook

Суд арештував підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради від партії "Слуга народу" Тетяну Крупу з альтернативою застави в 500 мільйонів.

Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)".

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Деталі: За словами представниці ОГП, підозрювану взяли під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні, додала Максимець.

Передісторія:

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  • В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
  • Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.

корупціяшахрайствоОфіс генпрокурора
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