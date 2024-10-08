Супутникові знімки: На атакованій нафтобазі у Феодосії стояла система ППО "Панцир-С1"  

Пожежа на НПЗ у Феодосії, фото: Атеш

На території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій успішно завдали удару Сили оборони, з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1".

Джерело: "Радіо Свобода" у Telegram, "Атеш" у Telegram

Деталі: Встановлений на подіумі "Панцир" можна побачити як на відео, опублікованому українським телеграм-каналом АТЕШ, так і на супутникових знімках.

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Вона не допомогла відбити атаку українських дронів минулої ночі.

Такі "Панцирі" встановлюють на подіумах для збільшення дальності виявлення цілей.

Раніше ці системи ППО були встановлені на території нафтобази в Туапсе, поруч з іншими російськими об'єктами критичної інфраструктури.

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На території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій успішно завдали удару Сили оборони, з осені 2022 року стояла система ППО «Панцир-С1». pic.twitter.com/pTMCErJLp1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2024

У Підмосков'ї вони були розміщені недалеко від резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьові.

Передісторія: