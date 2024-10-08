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Супутникові знімки: На атакованій нафтобазі у Феодосії стояла система ППО "Панцир-С1"  

Олена ІвашківВівторок, 8 жовтня 2024, 00:26
Супутникові знімки: На атакованій нафтобазі у Феодосії стояла система ППО Панцир-С1  
Пожежа на НПЗ у Феодосії, фото: Атеш

На території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій успішно завдали удару Сили оборони, з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1". 

Джерело: "Радіо Свобода" у Telegram, "Атеш" у Telegram

Деталі: Встановлений на подіумі "Панцир" можна побачити як на відео, опублікованому українським телеграм-каналом АТЕШ, так і на супутникових знімках. 

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Вона не допомогла відбити атаку українських дронів минулої ночі.

Такі "Панцирі" встановлюють на подіумах для збільшення дальності виявлення цілей. 

Раніше ці системи ППО були встановлені на території нафтобази в Туапсе, поруч з іншими російськими об'єктами критичної інфраструктури.

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У Підмосков'ї вони були розміщені недалеко від резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьові.

Передісторія: 

  • Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу загарбників у місті Феодосія тимчасово окупованого Криму.
  • Перед цим стало відомо, що у тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів горить нафтобаза, у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.
  • Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон. Зазначається, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.

Кримокупаціяпожежа
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