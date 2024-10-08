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ISW: У Росії заявили про "безпрецедентну" кібератаку на медіа

Олена ІвашківВівторок, 8 жовтня 2024, 02:51
ISW: У Росії заявили про безпрецедентну кібератаку на медіа
фото: Getty Images

Російська влада заявила про "безпрецедентну" кібератаку на російську державну інфраструктуру медіа 7 жовтня. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВГТРК) повідомила, що вночі невідомі зламали онлайн-сервіси ВГТРК під час "безпрецедентної" атаки, а прокремлівське російське видання "Газета" повідомило, що атака призвела до припинення мовлення російських державних телеканалів "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура", "Карусель" та близько 80 регіональних телерадіокомпаній.

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Газета посилається на джерело в сфері інформаційної безпеки Росії, яке стверджує, що кібератаку здійснила хакерська група "sudo rm -RF", яка нібито пов'язана з Україною. (Назва групи означає команду в Linux для видалення файлів). 

Український телеканал "Суспільне", посилаючись на власні джерела, заявив, що "sudo rm -RF" взяла на себе відповідальність і що співробітники ВГТРК поскаржилися, що атака видалила всю резервну інформацію.

Експерт з інформаційної безпеки заявив "Газеті", що хакери, швидше за все, використовували тип вірусу-шифрувальника, який видаляє файли, а не просто шифрує їх, і попередив, що ВГТРК тепер доведеться закрити вразливість, а також відновити резервні копії своїх систем. 

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ВГТРК заявила, що її системи не зазнали значних пошкоджень, незважаючи на атаку, і що її системи працюють в нормальному режимі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков висловив підтримку ВГТРК і охарактеризував кібератаку як атаку на російську критичну інфраструктуру.

Ключові висновки ISW за 8 жовтня:

  • Українські війська завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії в Криму в ніч з 6 на 7 жовтня.
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 7 жовтня, що українська влада розслідує ще один випадок несправедливого поводження та страти українських військовополонених російськими силовиками.
  • Російська влада оголосила про "безпрецедентну" кібератаку на російську державну медіа-інфраструктуру 7 жовтня.
  • Нещодавно російські війська просунулися на півночі Харківської, Донецької та західної частин Запорізької областей.

медіакібербезпека
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