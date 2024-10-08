Росіяни вдарили КАБами по Сумщині та вбили подружжя
Вівторок, 8 жовтня 2024, 11:18
Російська авіація вночі 8 жовтня вдарила по цивільній інфраструктурі Есманьської громади Сумської області, внаслідок чого загинули 2 людей.
Джерело: прокуратура Сумщини в Telegram
Деталі: За даними слідства, це сталося 8 жовтня близько 4:20.
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Дослівно: "Внаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя – 38-річний чоловік та 35-річна дружина".
Передісторія:
- В Сумській ОВА повідомили, що вночі та зранку 8 жовтня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
- 7 жовтня російські окупанти атакували безпілотниками приватний сектора у Сумах, внаслідок чого травмовані 4 людини, серед яких дитина, спалахнула пожежа і зафіксовані руйнування.
- Уранці 28 вересня ворог двічі завдав удару по закладу охорони здоров’я в Сумах. Внаслідок удару загинуло 10 людей, 22 особи дістали поранення.