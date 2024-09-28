Наслідки удару по Сумах: 10 загиблих, 22 поранених, з них 5 "важких"

Станом на вечір суботи, внаслідок ранкового удару по Сумах загинуло 10 людей, 22 особи дістали поранення, з них 5 перебувають у важкому стані.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

місце удару, фото ОВА

Дослівно: "Станом на 20:00 28 вересня внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей.

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Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування".

Деталі: В ОВА додали, що всі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я.

місце удару, фото ОВА

Що передувало: Уранці 28 вересня ворог двічі завдав удару по закладу охорони здоров’я в Сумах.

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Раніше повідомлялося про 9 загиблих і 13 поранених. Відомо, що постраждали дві лікарні та багатоквартирні житлові будинки, які розташовані поряд. Один з медзакладів - клінічна лікарня "Святого Пантелеймона".