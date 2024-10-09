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Сили оборони уразили військовий арсенал у Брянській області РФ, де зберігалися снаряди з КНДР

Анастасія ПроцСереда, 9 жовтня 2024, 11:57
Сили оборони уразили військовий арсенал у Брянській області РФ, де зберігалися снаряди з КНДР
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Підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони атакували 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у Брянській області, там зафіксували вибухи. За даними Генштабу, на території складу зберігалися КАБи, а також боєприпаси, зокрема з КНДР.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ, що в Брянській області".

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Деталі: Повідомляється, що на території складу зберігалися боєприпаси для ракетно-артилерійських систем, зокрема ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина цього арсеналу перебувала просто неба.

 
фото: Генштаб

На території об'єкта сталися вибухи, після чого місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу. Наразі уточнюються результати ударів.

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У Генштабі зазначили, що ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії та суттєво знижує наступальний потенціал окупантів.

Передісторія: 

  • Вранці російське Міноборони заявило, що ППО вночі 9 жовтня нібито збила 47 українських дронів над територією РФ і акваторією Азовського моря. 
  • Раніше повідомлялося, що губернатори Краснодарського краю та Брянської області РФ заявили, що їхні регіони атакували безпілотники, які начебто були збиті, а уламки завдали незначної шкоди.

ГенштабРосія
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