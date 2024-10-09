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У Торецьку тривають динамічні бої, ворог просувається по вулиці Центральній – військові

"Українська правда"Середа, 9 жовтня 2024, 14:49
У Торецьку тривають динамічні бої, ворог просувається по вулиці Центральній – військові
Сриншот мапи Deepstate

Російські війська продовжують просування в міській забудові Торецька Донецької області по вулиці Центральній, де відбуваються важкі динамічні бої.

Джерело: речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в телемарафоні

Пряма мова: "Ситуація незмінна – ми стримуємо ворога на вулиці Центральній. Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години".

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Деталі: Крім того, за її словами, російські війська намагаються штурмувати українські позиції в районах Часового Яру, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку, використовуючи тактику малих груп. 

Говорячи про тактику ворога, речниця зазначила, що загарбники застосовують тактику малих груп, переважно атакуючи малими групами по 3-5 осіб, і вкрай рідко використовують техніку.  

Бобовнікова підкреслює, що проти Сил оборони України воюють кадрові піхотні частини, спецпідрозділи та артилерія росіян.

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Передісторія: 

  • 7 жовтня, речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські окупаційні війська зайшли на східні околиці міста Торецьк та дещо просунулися однією з вулиць у напрямку шахти "Центральна".
  • 9 жовтня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у місті Торецьк, де не залишилося жодної вцілілої будівлі, близько 1200 людей 1200 мешканців відмовляються виїжджати.

окупаціявійнаДонецька область
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