У Торецьку тривають динамічні бої, ворог просувається по вулиці Центральній – військові

Російські війська продовжують просування в міській забудові Торецька Донецької області по вулиці Центральній, де відбуваються важкі динамічні бої.

Джерело: речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в телемарафоні

Пряма мова: "Ситуація незмінна – ми стримуємо ворога на вулиці Центральній. Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години".

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Деталі: Крім того, за її словами, російські війська намагаються штурмувати українські позиції в районах Часового Яру, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку, використовуючи тактику малих груп.

Говорячи про тактику ворога, речниця зазначила, що загарбники застосовують тактику малих груп, переважно атакуючи малими групами по 3-5 осіб, і вкрай рідко використовують техніку.

Бобовнікова підкреслює, що проти Сил оборони України воюють кадрові піхотні частини, спецпідрозділи та артилерія росіян.

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