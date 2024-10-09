У Торецьку тривають динамічні бої, ворог просувається по вулиці Центральній – військові
Російські війська продовжують просування в міській забудові Торецька Донецької області по вулиці Центральній, де відбуваються важкі динамічні бої.
Джерело: речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в телемарафоні
Пряма мова: "Ситуація незмінна – ми стримуємо ворога на вулиці Центральній. Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години".
Деталі: Крім того, за її словами, російські війська намагаються штурмувати українські позиції в районах Часового Яру, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку, використовуючи тактику малих груп.
Говорячи про тактику ворога, речниця зазначила, що загарбники застосовують тактику малих груп, переважно атакуючи малими групами по 3-5 осіб, і вкрай рідко використовують техніку.
Бобовнікова підкреслює, що проти Сил оборони України воюють кадрові піхотні частини, спецпідрозділи та артилерія росіян.
Передісторія:
- 7 жовтня, речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські окупаційні війська зайшли на східні околиці міста Торецьк та дещо просунулися однією з вулиць у напрямку шахти "Центральна".
- 9 жовтня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у місті Торецьк, де не залишилося жодної вцілілої будівлі, близько 1200 людей 1200 мешканців відмовляються виїжджати.