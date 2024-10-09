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Сили оборони України атакували базу зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї РФ

Тетяна ОлійникСереда, 9 жовтня 2024, 21:41
Сили оборони України атакували базу зберігання Шахедів в Краснодарському краї РФ
Фото - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 9 жовтня атакували базу зберігання "Шахедів" поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ".

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Деталі: За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкта була вторинна детонація.

У Генштабі зазначають, що знищення бази зберігання БпЛА "Шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.

Що передувало: 

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  • Губернатори Краснодарського краю та Брянської області РФ уночі 9 жовтня заявили, що їхні регіони атакували безпілотники, які начебто були збиті, а уламки завдали незначної шкоди.
  • Російське Міноборони заявило, що ППО вночі 9 жовтня нібито збила 47 українських дронів над територією РФ і акваторією Азовського моря.  
  • Вересень 2024 року, за підрахунками військових журналістів, став першим місяцем зі щоденними атаками російських дронів-камікадзе. 

Шахедбезпілотникивійна
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