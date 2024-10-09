Сили оборони України атакували базу зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї РФ
Сили оборони України 9 жовтня атакували базу зберігання "Шахедів" поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ".
Деталі: За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкта була вторинна детонація.
У Генштабі зазначають, що знищення бази зберігання БпЛА "Шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.
Що передувало:
- Губернатори Краснодарського краю та Брянської області РФ уночі 9 жовтня заявили, що їхні регіони атакували безпілотники, які начебто були збиті, а уламки завдали незначної шкоди.
- Російське Міноборони заявило, що ППО вночі 9 жовтня нібито збила 47 українських дронів над територією РФ і акваторією Азовського моря.
- Вересень 2024 року, за підрахунками військових журналістів, став першим місяцем зі щоденними атаками російських дронів-камікадзе.