Сили оборони України атакували базу зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї РФ

Сили оборони України 9 жовтня атакували базу зберігання "Шахедів" поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ".

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Деталі: За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкта була вторинна детонація.

У Генштабі зазначають, що знищення бази зберігання БпЛА "Шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.

Що передувало:

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