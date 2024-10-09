Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини: загинули 6 людей
Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини: 6 людей загинули, 11 постраждали. Пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.
Джерело: віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, голова ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "П’ятеро загиблих та дев’ятеро постраждалих – наслідки чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області.
Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані".
Деталі: За словами Кулеби, під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit". Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні.
Оновлено: Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість загиблих зросла до 6. Поранених – 8, з них четверо перебувають у важкому стані.
О 23:31 Кіпер повідомив, що кількість поранених внаслідок російського ракетного обстрілу збільшилася до 11 осіб. Семеро людей у важкому стані.
Що передувало:
- Російський агресор у ніч на 6 жовтня атакував Одесу "Шахедами". Унаслідок обстрілу було пошкоджено суховантажне цивільне судно.
- 7 жовтня російські війська атакували балістичними ракетами портову інфраструктуру в Одесі, ракетою влучили у цивільне судно під прапором Палау. У результаті цього загинув 60-річний українець, ще 5 іноземних громадян постраждали.