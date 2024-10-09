Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини: загинули 6 людей

Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини: 6 людей загинули, 11 постраждали. Пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.

Джерело: віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, голова ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "П’ятеро загиблих та дев’ятеро постраждалих – наслідки чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області.

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Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані".

Деталі: За словами Кулеби, під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit". Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні.

Оновлено: Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість загиблих зросла до 6. Поранених – 8, з них четверо перебувають у важкому стані.

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О 23:31 Кіпер повідомив, що кількість поранених внаслідок російського ракетного обстрілу збільшилася до 11 осіб. Семеро людей у важкому стані.

Що передувало: