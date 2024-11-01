ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін демонструє свою незацікавленість у припиненні вогню шляхом переговорів та продовжує прагнути знищити українську державність.
Джерело: ISW
Дослівно ISW: "Путін продовжує давати зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети – знищити українську державність".
Деталі: Агентство Bloomberg повідомило 30 жовтня, що президент Сербії Александар Вучич на початку жовтня 2024 року вперше за два з половиною роки розмовляв з Путіним.
Вучич розповів, що підняв тему припинення вогню в Україні, на що Путін відповів, що Росія виконає всі цілі своєї "спеціальної військової операції" в Україні, які, за оцінками ISW, рівнозначні знищенню української державності та влади.
Експерти нагадують, що Путін відкрито відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня, стверджуючи, що припинення вогню дозволить Україні перегрупуватися і переозброїтися.
Дослівно ISW: "Припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації і мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим – час на відпочинок і відновлення, ймовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну".
Ключові висновки ISW за 31 жовтня:
- Північна Корея і Росія 30 жовтня підписали угоду про співпрацю у сфері цифрових комунікацій – крайній факт у російсько-північнокорейській співпраці, який, ймовірно, спрямований на посилення інструментів цифрового авторитаризму Кремля для посилення внутрішніх репресій.
- Повідомляється, що уряд Південної Кореї має намір направити в Україну невизначену кількість своїхх військовослужбовців для спостереження за північнокорейськими військами.
- Путін продовжує заявляти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети – знищити українську державність.
- Західні партнери України продовжують надавати військову допомогу Україні та гарантують її надання у довгостроковій перспективі.
- Російське військове командування продовжує відправляти важкопоранених військовослужбовців у "м'ясні" атаки на Курахівському напрямку, в той час як Путін намагається показати, що він глибоко стурбований медичним обслуговуванням російських ветеранів.
- Конституційний суд Молдови 31 жовтня підтвердив, що референдум щодо руху в ЄС, який відбувся 20 жовтня, пройшов з явкою 50,72%.
- Російські війська нещодавно просунулися біля Куп'янська, Сватового, Покровська, Курахового та Вугледара, а українські війська відновили втрачені позиції біля Курахового.