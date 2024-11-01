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ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 листопада 2024, 02:50
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
Путін, фото: getty images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін демонструє свою незацікавленість у припиненні вогню шляхом переговорів та продовжує прагнути знищити українську державність.

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Путін продовжує давати зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети – знищити українську державність".

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Деталі: Агентство Bloomberg повідомило 30 жовтня, що президент Сербії Александар Вучич на початку жовтня 2024 року вперше за два з половиною роки розмовляв з Путіним.

Вучич розповів, що підняв тему припинення вогню в Україні, на що Путін відповів, що Росія виконає всі цілі своєї "спеціальної військової операції" в Україні, які, за оцінками ISW, рівнозначні знищенню української державності та влади.

Експерти нагадують, що Путін відкрито відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня, стверджуючи, що припинення вогню дозволить Україні перегрупуватися і переозброїтися.

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Дослівно ISW: "Припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації і мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим – час на відпочинок і відновлення, ймовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну".

Ключові висновки ISW за 31 жовтня:

  • Північна Корея і Росія 30 жовтня підписали угоду про співпрацю у сфері цифрових комунікацій – крайній факт у російсько-північнокорейській співпраці, який, ймовірно, спрямований на посилення інструментів цифрового авторитаризму Кремля для посилення внутрішніх репресій.
  • Повідомляється, що уряд Південної Кореї має намір направити в Україну невизначену кількість своїхх військовослужбовців для спостереження за північнокорейськими військами.
  • Путін продовжує заявляти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети – знищити українську державність.
  • Західні партнери України продовжують надавати військову допомогу Україні та гарантують її надання у довгостроковій перспективі.
  • Російське військове командування продовжує відправляти важкопоранених військовослужбовців у "м'ясні" атаки на Курахівському напрямку, в той час як Путін намагається показати, що він глибоко стурбований медичним обслуговуванням російських ветеранів.
  • Конституційний суд Молдови 31 жовтня підтвердив, що референдум щодо руху в ЄС, який відбувся 20 жовтня, пройшов з явкою 50,72%.
  • Російські війська нещодавно просунулися біля Куп'янська, Сватового, Покровська, Курахового та Вугледара, а українські війська відновили втрачені позиції біля Курахового.

ISWПутінвійнаРосія
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