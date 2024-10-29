Перекидання військових КНДР у РФ: Україна і Південна Корея посилять обмін розвідданими

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем домовився активізувати контакти на всіх рівнях і посилити обмін розвідданими у зв'язку з залученням Росією північнокорейських військових у війні проти України.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав.

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Надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч.

Домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій".

Деталі: Глава української держави також подякував президенту Кореї за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу.

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Що передувало: Центр національного спротиву повідомив, що за даними від місцевого населення, більше 3 тисяч північнокорейських солдатів почали злагодження в Курській області РФ.

Передісторія: