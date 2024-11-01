На Донеччині відкрили пам’ятну стелу на честь Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

На Донеччині у день народження Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, який загинув у боях проти російських окупантів, відкрили пам'ятну стелу на його честь.

Джерело: пресслужба окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" в Facebook

Дослівно: "Сьогодні в день народження "Да Вінчі" на Донеччині відбулося урочисте відкриття пам’ятної стели на його честь. Встановлення цього меморіалу саме в цьому регіоні має глибоке символічне значення, адже саме тут Дмитро воював проти російського загарбника з 2014 року до 2023 року, коли героїчно загинув, захищаючи Україну".

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Фото: "Вовки да Вінчі"

Деталі: В батальйоні наголосили, що Коцюбайло завжди об’єднував людей навколо ідеї боротьби за свободу України. Його харизма, лідерство та рішучість надихали побратимів і волонтерів, допомагали створювати міцний бойовий колектив. І досі, після його героїчної загибелі, пам’ять про нього продовжує об’єднувати всіх, хто цінує його подвиг і робить все задля майбутнього України.

Дослівно: ""Да Винчи" став справжнім символом мужності та відданості своїй країні, першим добровольцем, якому було присвоєно звання Героя України за життя. Він вірив у свободу і суверенітет України, віддавав усі свої сили, захищаючи її незалежність, особливо на Донеччині, де пройшли більшість років його боротьби.

Відкриття стели на його честь є виявом глибокої шани до його подвигу. Це місце буде нагадуванням про жертовність і силу духу тих, хто бореться за вільну Україну, та важливістю пам’ятати і вшановувати героїв, які віддали своє життя за нашу спільну свободу".

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Фото: "Вовки да Вінчі"

Деталі: Пам’ятну стелу створив український художник Олександр Ком'яхов, який також є автором візуальної айдентики батальйону "Вовки Да Вінчі" і бойового шеврону підрозділу, який вручав бійцям Коцюбайло.

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