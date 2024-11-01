На Донеччині відкрили пам’ятну стелу на честь Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
На Донеччині у день народження Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, який загинув у боях проти російських окупантів, відкрили пам'ятну стелу на його честь.
Джерело: пресслужба окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" в Facebook
Дослівно: "Сьогодні в день народження "Да Вінчі" на Донеччині відбулося урочисте відкриття пам’ятної стели на його честь. Встановлення цього меморіалу саме в цьому регіоні має глибоке символічне значення, адже саме тут Дмитро воював проти російського загарбника з 2014 року до 2023 року, коли героїчно загинув, захищаючи Україну".
Деталі: В батальйоні наголосили, що Коцюбайло завжди об’єднував людей навколо ідеї боротьби за свободу України. Його харизма, лідерство та рішучість надихали побратимів і волонтерів, допомагали створювати міцний бойовий колектив. І досі, після його героїчної загибелі, пам’ять про нього продовжує об’єднувати всіх, хто цінує його подвиг і робить все задля майбутнього України.
Дослівно: ""Да Винчи" став справжнім символом мужності та відданості своїй країні, першим добровольцем, якому було присвоєно звання Героя України за життя. Він вірив у свободу і суверенітет України, віддавав усі свої сили, захищаючи її незалежність, особливо на Донеччині, де пройшли більшість років його боротьби.
Відкриття стели на його честь є виявом глибокої шани до його подвигу. Це місце буде нагадуванням про жертовність і силу духу тих, хто бореться за вільну Україну, та важливістю пам’ятати і вшановувати героїв, які віддали своє життя за нашу спільну свободу".
Деталі: Пам’ятну стелу створив український художник Олександр Ком'яхов, який також є автором візуальної айдентики батальйону "Вовки Да Вінчі" і бойового шеврону підрозділу, який вручав бійцям Коцюбайло.
Передісторія:
- 7 березня 2023 року на фронті загинув доброволець ДУК "Правий сектор" Герой України 27-річний Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі".
- Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-мої окремої механізованої бригади.
- "Да Вінчі" перебував на фронті з початку російсько-української війни. У 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області.
- Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.
- Указом президента Зеленського від 30 листопада 2021 року Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.
- В лютому 2024 року батальйон "Вовки Да Вінчі", який раніше очолював Дмитро Коцюбайло, приєднався до 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Новим командиром призначили Сергія Філімонова.