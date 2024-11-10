Ворожі БпЛА атакували Україну з різних напрямків
У суботу вдень російські війська запустили по Україні ворожі ударні безпілотники з північного напрямку, а згодом і з південного. Тривога тривала до восьмої години ранку неділі.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 13:25 загрозу ударних БпЛА оголосили на Сумщині.
Згодом Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, а о 14:20 – БпЛА курсом не Полтавщину (Лубни).
О 15:29 стало відомо про БпЛА з Сумщини на Полтавщину, а невдовзі – про групу ворожих БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
О 16:21 Повітряні сили повідомили про декілька груп БпЛА на Чернігівщині, курс західний.
Станом на 17:24:
- Декілька груп БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
- БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
О 18:18 Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА на Житомирщині у західному напрямку.
О 18:30 стало відомо про рух БпЛА з Житомирщини на Рівненщину.
О 19:46 Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на Рівненщині у західному напрямку.
О 19:47 загрозу ударних БпЛА оголосили на Сумщині, а о 20:17 – у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Згодом Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА із Запорізької області рухається на Дніпропетровщину (Нікопольський район).
О 20:29 стало відомо про групу БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.
Станом на 20:54:
- Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
- Група БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
- БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
Станом на 21:16:
- Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
- Декілька груп БпЛА з Миколаївщини та Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.
Станом на 21:47:
- Декілька груп БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
- Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині курсом на північ (Дніпро).
- Група БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
- Група БпЛА на Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.
- Група БпЛА Кіровоградщині курсом на Кременчук.
Станом на 22:32:
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
- Група БпЛА в районі Черкас.
- БпЛА на півдні Вінниччини у західному напрямку.
- БпЛА на півдні Миколаївщини у західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль.
О 22:50 Повітряні сили повідомили про ударних БпЛА в напрямку Сум, згодом – в напрямку Одеси.
О 23:09 стало відомо про ударний БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль.
Згодом Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Полтави та БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).
Станом на 23:17:
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
- Декілька груп БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Черкащини та Полтавщини на Київщину.
- БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
- БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).
- Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.
Станом на 23:54:
- БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
- БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини курсом на Київщину.
- БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
- БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину.
- БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку.
- БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
- БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.
- БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА на з Миколаївщини на Кіровоградщину.
- БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
О 00:01 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.
О 00:41 Стало відомо про ударний БпЛА на Київщині курсом на Білу Церкву!
Станом на 00:54:
- БпЛА на півночі Житомирщини у західному напрямку (Коростень).
- БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.
- БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини курсом на Київщину.
- БпЛА на півдні Вінниччини у західному напрямку.
- БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину.
- БпЛА на Харківщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Миколаївщини курсом на Кривий Ріг.
- БпЛА з Кіровоградщини курсом на Дніпропетровщину.
- БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
- БпЛА повз Бориспіль у напрямку Києва!
Станом на 01:58:
- БпЛА на півночі Житомирщини, постійно змінюють курс.
- БпЛА на Київщині (Бориспільський район).
- БпЛА на Чернігівщині, постійно змінюють курс.
- БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину.
- БпЛА на Кіровоградщині курсом на південь.
Станом на 03:14:
- БпЛА на півночі Житомирщини, постійно змінюють курс.
- БпЛА на сході та півдні Київщині.
- БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
- БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку.
- БпЛА на Миколаївщині у південно-західному напрямку.
О 03:47 Повітряні сили оновили інформацію про рух БпЛА:
- БпЛА на Рівненщині курсом на захід.
- БпЛА на Житомирщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Київщини та Черкащини на Вінниччину.
- БпЛА на з Миколаївщини на Одещину у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Черкащини на Кіровоградщину.
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА на Київщині (Бориспільський район).
О 03:50 Повітряні сили повідомили про рух ударного БпЛА у напрямку міста Рівне.
О 03:56 Повітряні сили повідомили про рух ударного БпЛА повз Бровари у напрямку Києва!
Станом на 05:55:
- БпЛА на Київщині курсом на Бровари.
- БпЛА на півночі Хмельниччини.
- БпЛА на Вінниччині курсом на Хмельниччину.
- Група БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
О 08:09 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях!