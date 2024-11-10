Вражеские БпЛА атаковали Украину с разных направлений

В субботу днем российские войска запустили по Украине вражеские ударные беспилотники с северного направления, а затем и с южного. Тревога продолжалась до восьми часов утра воскресенья.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 13:25 угрозу ударных БпЛА объявили в Сумской области.

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Впоследствии Воздушные силы сообщили о группе вражеских БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину, а в 14:20 – БпЛА курсом не Полтавщину (Лубны).

В 15:29 стало известно о БпЛА с Сумщины на Полтавщину, а вскоре – о группе вражеских БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.

В 16:21 Воздушные силы сообщили о нескольких группах БпЛА на Черниговщине, курс западный.

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По состоянию на 17:24:

Несколько групп БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.

В 18:18 Воздушные силы сообщили о вражеских БПЛА на Житомирщине в западном направлении.

В 18:30 стало известно о движении БпЛА с Житомирщины на Ровенщину.

В 19:46 Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА на Ровенщине в западном направлении.

В 19:47 угрозу ударных БпЛА объявили на Сумщине, а в 20:17 - в Днепропетровской и Запорожской областях.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что группа вражеских БпЛА из Запорожской области движется на Днепропетровщину (Никопольский район).

В 20:29 стало известно о группе БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.

По состоянию на 20:54:

Несколько групп БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.

Группа БпЛА на Черниговщине курсом на запад.

БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении.

БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.

По состоянию на 21:16:

Группа БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

Несколько групп БпЛА с Николаевщины и Днепропетровщины курсом на Кировоградщину.

По состоянию на 21:47:

Несколько групп БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине курсом на север (Днепр).

Группа БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.

Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на Кировоградщину.

Группа БпЛА Кировоградской области курсом на Кременчуг.

По состоянию на 22:32:

Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

Несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.

Группа БпЛА в районе Черкасс.

БпЛА на юге Винницкой области в западном направлении.

БпЛА на юге Николаевской области в западном направлении.

Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине курсом на Полтавщину.

БпЛА на Киевщине курсом на Борисполь.

В 22:50 Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА в направлении Сум, впоследствии - в направлении Одессы.

В 23:09 стало известно об ударном БпЛА на Киевщине курсом на Борисполь.

Впоследствии Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Полтавы и БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск).

По состоянию на 23:17:

Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

Несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.

Несколько групп БпЛА на Полтавщине в северо-западном направлении.

БпЛА с Черкасской и Полтавской областей на Киевщину.

БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.

БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск).

Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Николаевщину.

По состоянию на 23:54:

БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

БпЛА с Черниговщины и Полтавщины курсом на Киевщину.

БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.

БпЛА с Херсонщины на Днепропетровщину.

БпЛА в Одесской области в северо-западном направлении.

БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.

БпЛА на юге Харьковщины курсом на север.

БпЛА на Полтавщине в северо-западном направлении.

БпЛА на с Николаевщины на Кировоградщину.

БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.

Карта: alerts.in.ua

В 00:01 Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.

В 00:41 Стало известно об ударном БпЛА на Киевщине курсом на Белую Церковь!

Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 00:54:

БпЛА на севере Житомирщины в западном направлении (Коростень).

БпЛА с Киевщины курсом на Житомирщину.

БпЛА с Черниговщины и Полтавщины курсом на Киевщину.

БпЛА на юге Винницкой области в западном направлении.

БпЛА с Днепропетровщины на Полтавщину.

БпЛА на Харьковщине в северо-западном направлении.

БпЛА с Николаевщины курсом на Кривой Рог.

БпЛА с Кировоградщины курсом на Днепропетровщину.

БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

БпЛА мимо Борисполя в направлении Киева!

По состоянию на 01:58:

БпЛА на севере Житомирщины, постоянно меняют курс.

БпЛА на Киевщине (Бориспольский район).

БпЛА на Черниговщине, постоянно меняют курс.

БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщине в северо-западном направлении.

БпЛА с Днепропетровщины на Полтавщину.

БпЛА на Кировоградщине курсом на юг.

Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 03:14:

БпЛА на севере Житомирщины, постоянно меняют курс.

БпЛА на востоке и юге Киевской области.

БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.

БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.

БпЛА на Черкасщине в юго-западном направлении.

БпЛА на Николаевщине в юго-западном направлении.

В 03:47 Воздушные силы обновили информацию о движении БпЛА:

БпЛА на Ровенщине курсом на запад.

БпЛА на Житомирщине в юго-западном направлении.

БпЛА из Киевской и Черкасской областей на Виннитчину.

БпЛА на с Николаевщины на Одесщину в юго-западном направлении.

БпЛА с Черкасской области на Кировоградщину.

БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

БпЛА на Киевщине (Бориспольский район).

В 03:50 Воздушные силы сообщили о движении ударного БпЛА в направлении города Ровно.

В 03:56 Воздушные силы сообщили о движении ударного БпЛА мимо Броваров в направлении Киева!

Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 05:55: