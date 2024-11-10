Одесу атакували ударні безпілотники: у місті було чутно вибухи, працювала ППО

У ніч на 10 листопада російські військові атакували Одесу ударними безпілотниками.

Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов у Telegram, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, "Думская"

Пряма мова Кіпера: "Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!"

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Деталі: Труханов також порадив мешканцям міста не залишати укриттів.

У Повітряних силах зазначили, що ворог атакує місто ударними БпЛА з акваторії Чорного моря.

Місцеві мешканці кажуть, що було чутно вибух.