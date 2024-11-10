Одесу атакували ударні безпілотники: у місті було чутно вибухи, працювала ППО
Неділя, 10 листопада 2024, 00:13
У ніч на 10 листопада російські військові атакували Одесу ударними безпілотниками.
Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов у Telegram, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, "Думская"
Пряма мова Кіпера: "Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!"
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Деталі: Труханов також порадив мешканцям міста не залишати укриттів.
У Повітряних силах зазначили, що ворог атакує місто ударними БпЛА з акваторії Чорного моря.
Місцеві мешканці кажуть, що було чутно вибух.