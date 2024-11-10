Одессу атаковали ударные беспилотники: в городе были слышны взрывы, работала ПВО
Воскресенье, 10 ноября 2024, 00:13
В ночь на 10 ноября российские военные атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Источник: городской голова Одессы Геннадий Труханов в Telegram, глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Прямая речь Кипера: "Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!"
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Детали: Труханов также посоветовал жителям города не покидать укрытий.
В Воздушных силах отметили, что враг атакует город ударными БпЛА из акватории Черного моря.
Местные жители говорят, что был слышен взрыв.