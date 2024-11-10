Туск: США незабаром можуть оголосити дату припинення вогню та гарантії безпеки для України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що найближчим часом можна очікувати важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, кордону, на якому воно діятиме, та гарантій безпеки для країни.

Джерело: премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє "Польське радіо"

Деталі: За словами польського прем’єра, частково оприлюднений ЗМІ план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України наразі перебуває на стадії підготовки.

Реклама:

На думку Туска, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", – додав він.

Дональд Туск підкреслив, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 9 листопада заявив про плани зустрітися з президентом Франції, прем'єр-міністром Британії, генсеком НАТО і лідерами північних і балтійських країн, щоб обговорити трансатлантичну співпрацю і війну в Україні.