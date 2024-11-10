Туск: США вскоре могут объявить дату прекращения огня и гарантии безопасности для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что в ближайшее время можно ожидать важные декларации о прекращении огня в Украине, границы, на которой оно будет действовать, и гарантий безопасности для страны.

Источник: премьер-министр Польши Дональд Туск, передает "Польское радио"

Детали: По словам польского премьера, частично обнародованный СМИ план новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине сейчас находится на стадии подготовки.

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По мнению Туска, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", – добавил он.

Дональд Туск подчеркнул, что "решение о войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

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