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Моряк провів 20 годин у відкритому морі поблизу Австралії, перш ніж його врятували

Іван Д'яконовНеділя, 10 листопада 2024, 03:05
Моряк провів 20 годин у відкритому морі поблизу Австралії, перш ніж його врятували
Ілюстративне фото: Getty Images

Моряк, який впав з вантажного судна, дрейфував у морі майже 20 годин і був врятований поблизу південно-східного узбережжя Австралії.

Джерело: CNN

Деталі: За даними екстрених служб, чоловік віком близько 30 років дрейфував за кілька кілометрів від берега у морі, перш ніж його врятував рибалка-любитель. 

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Востаннє чоловіка бачили на борту балкера під прапором Сінгапуру "Дабл Делайт", о 23:30 у четвер. Подробиці про те, як він впав із судна, залишаються невідомими. 

Швидка допомога штату Новий Південний Уельс отримала повідомлення про знайденого моряка о 18:20 у п’ятницю.

Парамедики надали постраждалому першу допомогу. За словами представника служби, моряк був у свідомості, страждав на переохолодження та виснаження. Чоловіка доставили до лікарні у важкому, але стабільному стані.

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"Пацієнт, чоловік у віці 30 років, був при свідомості, дихав і залишався у свідомому стані під час оцінки фельдшерами", – йдеться в заяві лікарів.

Фельдшер швидкої допомоги Ерін Лоутон розповіла телеканалу 9News, що чоловік перебував приблизно за три з половиною кілометри від берега, коли його знайшли.



Австралія
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