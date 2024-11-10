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Моряк провел 20 часов в открытом море вблизи Австралии, прежде чем его спасли

Иван ДьяконовВоскресенье, 10 ноября 2024, 03:05
Моряк провел 20 часов в открытом море вблизи Австралии, прежде чем его спасли
Иллюстративное фото: Getty Images

Моряк, который упал с грузового судна, дрейфовал в море почти 20 часов и был спасен вблизи юго-восточного побережья Австралии.

Источник: CNN

Детали: По данным экстренных служб, мужчина в возрасте около 30 лет дрейфовал в нескольких километрах от берега в море, прежде чем его спас рыбак-любитель.

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Последний раз мужчину видели на борту балкера под флагом Сингапура "Дабл Делайт", в 23:30 в четверг. Подробности о том, как он упал с судна, остаются неизвестными.

Скорая помощь штата Новый Южный Уэльс получила сообщение о найденном моряке в 18:20 в пятницу.

Парамедики оказали пострадавшему первую помощь. По словам представителя службы, моряк был в сознании, страдал переохлаждением и истощением. Мужчину доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

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"Пациент, мужчина в возрасте 30 лет, был в сознании, дышал и оставался в сознательном состоянии во время оценки фельдшерами", – говорится в заявлении врачей.

Фельдшер скорой помощи Эрин Лоутон рассказала телеканалу 9News, что мужчина находился примерно в трех с половиной километрах от берега, когда его нашли.

Австралия
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