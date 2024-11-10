ISW: Армія РФ не зможе нескінченно довго нести значні втрати, заради обмежених перемог

Російські війська зазнають серйозних втрат на фронті, що створює загрозу для подальших військових операцій. Настрій серед ультранаціоналістичної спільноти "воєнкорів" погіршується через "мʼясні штурми" та неефективні тактики російського командування .

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики раніше повідомляли, що російські війська втратили щонайменше п’ять дивізій бронетехніки й танків лише в Покровському районі з жовтня 2023 року. Попри те, що російські сили, ймовірно, накопичили значну кількість техніки на пріоритетних ділянках фронту, скорочення запасів радянських танків і бронемашин, а також нинішні темпи виробництва бронетехніки, ймовірно, роблять такі втрати надмірними в довгостроковій перспективі.

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Міністр оборони США Ллойд Остін 31 жовтня заявляв, що російські війська зазнають щоденних втрат у понад 1200 осіб, або близько 36 000 на місяць.

ISW відзначила ознаки того, що російським військовим дедалі важче набрати достатню кількість солдатів для поповнення втрат на фронті. Володар Росії Володимир Путін під час свого виступу у Валдайському клубі 7 вересня визнав постійний дефіцит робочої сили та залежність від мігрантів для вирішення цієї проблеми. ISW також зазначає, що Росія примушує мігрантів вступати до армії.

Дослівно: "Російська армія, майже напевно, не зможе нескінченно витримувати щоденні втрати у понад 1200 осіб, тим більше, що Путін прагне уникнути нової примусової мобілізації резервістів. Навіть примусова мобілізація не розв’язує основної проблеми Путіна – знайти достатню кількість людей для роботи на промислових підприємствах і одночасно поповнювати фронт".

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Окремі російські "воєнкори" продовжують скаржитися на непропорційно високі втрати особового складу. Зростаюче невдоволення втратами серед ультранаціоналістичної спільноти "воєнкорів" також може вплинути на майбутні рішення Путіна. Колишній російський інструктор підрозділу "Штурм-З" і "воєнкор" 8 листопада поскаржився, що підготовка штурмовиків займає щонайменше шість місяців, але російське командування розглядає їх як "м'ясо", що не потребує високої підготовки, а їх головне завдання – "ловити безпілотники й осколки".

Блогер стверджував, що втрати російської піхоти є надто високими через тактику послідовних атак малими штурмовими групами, яку він назвав "дурною" та "неорганізованою". Він дійшов висновку, що російські успіхи "не є пропорційними до витрачених ресурсів – як людських, так і матеріальних".

Деталі: ISW повідомляє, що російська спільнота "воєнкорів" нещодавно розкритикувала випадки загибелі операторів безпілотників, яких командири відправляли на штурми як покарання. Аналітики відзначають, що постійне використання російських військовослужбовців у "м'ясних" штурмах не призводить до значних успіхів на полі бою, і що це може й надалі викликати обурення серед "воєнкорів", до думки яких Кремль є особливо чутливим.

Ключові висновки ISW за 9 листопада: