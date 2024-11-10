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ISW: Армия РФ не сможет бесконечно долго нести большие потери, ради ограниченных побед

Иван ДьяконовВоскресенье, 10 ноября 2024, 04:24
ISW: Армия РФ не сможет бесконечно долго нести большие потери, ради ограниченных побед
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска несут серьезные потери на фронте, что создает угрозу для дальнейших военных операций. Настроение среди ультранационалистического сообщества "военкоров" ухудшается из-за "мясных штурмов" и неэффективных тактик российского командования.

Источник: ISW

Детали: Аналитики ранее сообщали, что российские войска потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков только в Покровском районе с октября 2023 года. Несмотря на то, что российские силы, вероятно, накопили значительное количество техники на приоритетных участках фронта, сокращение запасов советских танков и бронемашин, а также нынешние темпы производства бронетехники, вероятно, делают такие потери чрезмерными в долгосрочной перспективе.

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Министр обороны США Ллойд Остин 31 октября заявлял, что российские войска несут ежедневные потери в более 1200 человек, или около 36 000 в месяц.

ISW отметила признаки того, что российским военным все труднее набрать достаточное количество солдат для пополнения потерь на фронте. Правитель России Владимир Путин во время своего выступления в Валдайском клубе 7 сентября признал постоянный дефицит рабочей силы и зависимость от мигрантов для решения этой проблемы. ISW также отмечает, что Россия заставляет мигрантов вступать в армию.

Дословно: "Российская армия, почти наверняка, не сможет бесконечно выдерживать ежедневные потери в более 1200 человек, тем более, что Путин стремится избежать новой принудительной мобилизации резервистов. Даже принудительная мобилизация не решает основной проблемы Путина – найти достаточное количество людей для работы на промышленных предприятиях и одновременно пополнять фронт".

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Отдельные российские "военкоры" продолжают жаловаться на непропорционально высокие потери личного состава. Растущее недовольство потерями среди ультранационалистического сообщества "военкоров" также может повлиять на будущие решения Путина. Бывший российский инструктор подразделения "Штурм-З" и "военкор" 8 ноября пожаловался, что подготовка штурмовиков занимает не менее шести месяцев, но российское командование рассматривает их как "мясо", не требующее высокой подготовки, а их главная задача – "ловить беспилотники и осколки".

Блогер утверждал, что потери российской пехоты слишком высоки из-за тактики последовательных атак малыми штурмовыми группами, которую он назвал "глупой" и "неорганизованной". Он пришел к выводу, что российские успехи "не пропорциональны затраченным ресурсам – как человеческим, так и материальным".

Детали: ISW сообщает, что российское сообщество "военкоров" недавно раскритиковало случаи гибели операторов беспилотников, которых командиры отправляли на штурмы в качестве наказания. Аналитики отмечают, что постоянное использование российских военнослужащих в "мясных" штурмах не приводит к значительным успехам на поле боя, и что это может и в дальнейшем вызывать возмущение среди "военкоров", к мнению которых Кремль особенно чувствителен.

Ключевые выводы ISW за 9 ноября:

  • По сообщениям, российские войска потеряли почти 200 танков, более 650 бронемашин и понесли примерно 80 000 потерь, захватив примерно 1500 квадратных километров во время интенсивных российских наступательных операций в сентябре и октябре 2024 года.
  • Российские войска в конечном итоге получат существенные оперативные преимущества, если украинские войска не остановят российские наступательные операции, однако российская армия не может бесконечно долго нести такие потери, особенно ради таких ограниченных побед.
  • В ночь с 8 на 9 ноября украинские войска нанесли удары с беспилотников по Алексинскому химическому заводу в Тульской области.
  • По сообщениям, российские власти рассматривают возможность слияния трех крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл", что, вероятно, поможет России достичь более выгодных энергетических сделок с незападными странами.
  • Российские власти арестовали бывшего чиновника Министерства обороны (МО) России за мошенничество 9 ноября.
  • Министерство обороны США 8 ноября заявило, что направит "небольшое количество" американских оборонных подрядчиков в тыловые районы Украины для ремонта предоставленного США вооружения и техники.
  • Украинские войска недавно восстановили позиции возле Северска и Покровска, а российские войска недавно продвинулись вперед возле Кременной, Покровска и Курахово.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил 9 ноября, что, по оценкам украинской разведки, Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского Союза (ЕС) вместе взятые в 2025 году, если ЕС не введет дополнительные меры, такие как санкции, против российской оборонно-промышленной базы (ОПБ).

ISWРосcиявойна
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