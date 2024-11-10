ISW: Армия РФ не сможет бесконечно долго нести большие потери, ради ограниченных побед
Российские войска несут серьезные потери на фронте, что создает угрозу для дальнейших военных операций. Настроение среди ультранационалистического сообщества "военкоров" ухудшается из-за "мясных штурмов" и неэффективных тактик российского командования.
Источник: ISW
Детали: Аналитики ранее сообщали, что российские войска потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков только в Покровском районе с октября 2023 года. Несмотря на то, что российские силы, вероятно, накопили значительное количество техники на приоритетных участках фронта, сокращение запасов советских танков и бронемашин, а также нынешние темпы производства бронетехники, вероятно, делают такие потери чрезмерными в долгосрочной перспективе.
Министр обороны США Ллойд Остин 31 октября заявлял, что российские войска несут ежедневные потери в более 1200 человек, или около 36 000 в месяц.
ISW отметила признаки того, что российским военным все труднее набрать достаточное количество солдат для пополнения потерь на фронте. Правитель России Владимир Путин во время своего выступления в Валдайском клубе 7 сентября признал постоянный дефицит рабочей силы и зависимость от мигрантов для решения этой проблемы. ISW также отмечает, что Россия заставляет мигрантов вступать в армию.
Дословно: "Российская армия, почти наверняка, не сможет бесконечно выдерживать ежедневные потери в более 1200 человек, тем более, что Путин стремится избежать новой принудительной мобилизации резервистов. Даже принудительная мобилизация не решает основной проблемы Путина – найти достаточное количество людей для работы на промышленных предприятиях и одновременно пополнять фронт".
Отдельные российские "военкоры" продолжают жаловаться на непропорционально высокие потери личного состава. Растущее недовольство потерями среди ультранационалистического сообщества "военкоров" также может повлиять на будущие решения Путина. Бывший российский инструктор подразделения "Штурм-З" и "военкор" 8 ноября пожаловался, что подготовка штурмовиков занимает не менее шести месяцев, но российское командование рассматривает их как "мясо", не требующее высокой подготовки, а их главная задача – "ловить беспилотники и осколки".
Блогер утверждал, что потери российской пехоты слишком высоки из-за тактики последовательных атак малыми штурмовыми группами, которую он назвал "глупой" и "неорганизованной". Он пришел к выводу, что российские успехи "не пропорциональны затраченным ресурсам – как человеческим, так и материальным".
Детали: ISW сообщает, что российское сообщество "военкоров" недавно раскритиковало случаи гибели операторов беспилотников, которых командиры отправляли на штурмы в качестве наказания. Аналитики отмечают, что постоянное использование российских военнослужащих в "мясных" штурмах не приводит к значительным успехам на поле боя, и что это может и в дальнейшем вызывать возмущение среди "военкоров", к мнению которых Кремль особенно чувствителен.
Ключевые выводы ISW за 9 ноября:
- По сообщениям, российские войска потеряли почти 200 танков, более 650 бронемашин и понесли примерно 80 000 потерь, захватив примерно 1500 квадратных километров во время интенсивных российских наступательных операций в сентябре и октябре 2024 года.
- Российские войска в конечном итоге получат существенные оперативные преимущества, если украинские войска не остановят российские наступательные операции, однако российская армия не может бесконечно долго нести такие потери, особенно ради таких ограниченных побед.
- В ночь с 8 на 9 ноября украинские войска нанесли удары с беспилотников по Алексинскому химическому заводу в Тульской области.
- По сообщениям, российские власти рассматривают возможность слияния трех крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл", что, вероятно, поможет России достичь более выгодных энергетических сделок с незападными странами.
- Российские власти арестовали бывшего чиновника Министерства обороны (МО) России за мошенничество 9 ноября.
- Министерство обороны США 8 ноября заявило, что направит "небольшое количество" американских оборонных подрядчиков в тыловые районы Украины для ремонта предоставленного США вооружения и техники.
- Украинские войска недавно восстановили позиции возле Северска и Покровска, а российские войска недавно продвинулись вперед возле Кременной, Покровска и Курахово.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил 9 ноября, что, по оценкам украинской разведки, Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского Союза (ЕС) вместе взятые в 2025 году, если ЕС не введет дополнительные меры, такие как санкции, против российской оборонно-промышленной базы (ОПБ).