Российские войска несут серьезные потери на фронте, что создает угрозу для дальнейших военных операций. Настроение среди ультранационалистического сообщества "военкоров" ухудшается из-за "мясных штурмов" и неэффективных тактик российского командования.

Источник: ISW

Детали: Аналитики ранее сообщали, что российские войска потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков только в Покровском районе с октября 2023 года. Несмотря на то, что российские силы, вероятно, накопили значительное количество техники на приоритетных участках фронта, сокращение запасов советских танков и бронемашин, а также нынешние темпы производства бронетехники, вероятно, делают такие потери чрезмерными в долгосрочной перспективе.

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Министр обороны США Ллойд Остин 31 октября заявлял, что российские войска несут ежедневные потери в более 1200 человек, или около 36 000 в месяц.

ISW отметила признаки того, что российским военным все труднее набрать достаточное количество солдат для пополнения потерь на фронте. Правитель России Владимир Путин во время своего выступления в Валдайском клубе 7 сентября признал постоянный дефицит рабочей силы и зависимость от мигрантов для решения этой проблемы. ISW также отмечает, что Россия заставляет мигрантов вступать в армию.

Дословно: "Российская армия, почти наверняка, не сможет бесконечно выдерживать ежедневные потери в более 1200 человек, тем более, что Путин стремится избежать новой принудительной мобилизации резервистов. Даже принудительная мобилизация не решает основной проблемы Путина – найти достаточное количество людей для работы на промышленных предприятиях и одновременно пополнять фронт".

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Отдельные российские "военкоры" продолжают жаловаться на непропорционально высокие потери личного состава. Растущее недовольство потерями среди ультранационалистического сообщества "военкоров" также может повлиять на будущие решения Путина. Бывший российский инструктор подразделения "Штурм-З" и "военкор" 8 ноября пожаловался, что подготовка штурмовиков занимает не менее шести месяцев, но российское командование рассматривает их как "мясо", не требующее высокой подготовки, а их главная задача – "ловить беспилотники и осколки".

Блогер утверждал, что потери российской пехоты слишком высоки из-за тактики последовательных атак малыми штурмовыми группами, которую он назвал "глупой" и "неорганизованной". Он пришел к выводу, что российские успехи "не пропорциональны затраченным ресурсам – как человеческим, так и материальным".

Детали: ISW сообщает, что российское сообщество "военкоров" недавно раскритиковало случаи гибели операторов беспилотников, которых командиры отправляли на штурмы в качестве наказания. Аналитики отмечают, что постоянное использование российских военнослужащих в "мясных" штурмах не приводит к значительным успехам на поле боя, и что это может и в дальнейшем вызывать возмущение среди "военкоров", к мнению которых Кремль особенно чувствителен.

Ключевые выводы ISW за 9 ноября: